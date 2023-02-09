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Общество

Медаль «За отвагу» вручил жителю Островского района Дмитрий Быстров

Глава Островского района Дмитрий Быстров вручил медаль «За отвагу» жителю деревни Кахново, участнику СВО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В церемонии также принимал участие военный комиссар Островского, Палкинского и Пыталовского районов Алексей Долженко.

«Поддержать бойца в эту торжественную минуту собрались его близкие. Евгением гордится его семья, друзья, боевые товарищи, весь наш район! От души поздравляем! Успешной службы, крепкого здоровья и большое спасибо за ратный труд и проявленную доблесть!» - отметил Дмитрий Быстров.

Ранее сообщалось, что такую же награду получил 19-летний житель Порховского района.

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