Медаль «За отвагу» вручил жителю Островского района Дмитрий Быстров

08:24, 09 февраля 2023, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров вручил медаль «За отвагу» жителю деревни Кахново, участнику СВО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В церемонии также принимал участие военный комиссар Островского, Палкинского и Пыталовского районов Алексей Долженко.

«Поддержать бойца в эту торжественную минуту собрались его близкие. Евгением гордится его семья, друзья, боевые товарищи, весь наш район! От души поздравляем! Успешной службы, крепкого здоровья и большое спасибо за ратный труд и проявленную доблесть!» - отметил Дмитрий Быстров.

Ранее сообщалось, что такую же награду получил 19-летний житель Порховского района.