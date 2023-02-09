Псковские боксеры одержали первые победы на первенстве СЗФО
Боксеры из Псковской области одержали первые победы на первенстве СЗФО, которое проходит в Великом Новгороде с 7 по 12 февраля. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации бокса в соцсети «ВКонтакте».
Так, в первый день соревнований победили: Валерия Виноградова, Лидия Шутова, Владислав Подгаецкий, Артем Гусейнов, Мухаммадамин Мавлонов. Уступили своим соперникам Виталий Потапов и Владислав Шумейко.
Напомним, что соревнования проводятся среди юниоров и юниорок 17-18 лет и молодежи 19-22 лет.
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