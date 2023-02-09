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Происшествия

Стали известны подробности ДТП с участием автомобиля полиции

Стали известны подробности ДТП с участием автомобиля полиции, которое произошло на 280-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель 8 февраля в 15:30. 

25-летний водитель автомобиля Volvo FH 12 с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с УАЗом, который ехал в попутном направлении и поворачивал налево, за рулем находился 41-летний мужчина. В результате УАЗ опрокинулся на левый бок.

Автомашина Volvo после столкновения наехала на светофорный объект и металлическое ограждение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП пострадала пассажир УАЗа, сотрудница полиции. Она доставлена в медучреждение.

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