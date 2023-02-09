Девушки-боксёры из Псковской области показали хорошие результаты на первенстве в Нижнем Новгороде
Псковские девушки успешно выступили в первенстве СЗФО по боксу среди юниорок 17-18 лет, сообщает Псковская областная федерация бокса
Так первое место заняли: Светлана Олексий из Великих Лук и Лидия Шутова Лидия из Пскова
«Серебро» завоевали псковички Валерия Виноградова и Анна Сергеева.
Первенство проходит в Нижнем Новгороде.Сегодня второй день соревнований.
Псковское агентство инфорации сегодня уже озвучило победителей вчерашнего дня.
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09 февраля 2023
Девушки-боксёры из Псковской области показали хорошие результаты на первенстве в Нижнем Новгороде