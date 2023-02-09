Девушки-боксёры из Псковской области показали хорошие результаты на первенстве в Нижнем Новгороде

18:20, 09 февраля 2023, ПАИ

Псковские девушки успешно выступили в первенстве СЗФО по боксу среди юниорок 17-18 лет, сообщает Псковская областная федерация бокса

Так первое место заняли: Светлана Олексий из Великих Лук и Лидия Шутова Лидия из Пскова

«Серебро» завоевали псковички Валерия Виноградова и Анна Сергеева.

Первенство проходит в Нижнем Новгороде.Сегодня второй день соревнований.



Псковское агентство инфорации сегодня уже озвучило победителей вчерашнего дня.