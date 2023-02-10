К 23 февраля в Пскове ожидают большой наплыв туристов

18:39, 10 февраля 2023, ПАИ

О предстоящем февральском буме туристов в Пскове сегодня сообщило издание «АиФ-Псков». Уже очевидно, что пустовать псковские гостиницы, рестораны и музеи не будут. В этом году россияне получили маленькие каникулы ко Дню Защитника Отечества - отдыхать будем четыре дня. Поэтому многие решили использовать их для путешествия.

Для бронирования на одну ночь в период с 23 по 25 февраля уже нет доступных объектов размещения средней ценовой категории, расположенных вблизи главных достопримечательностей города. В основном остались недорогие места в хостелах и отелях на окраинах, а также дорогие в гостиницах, стоящих недалеко от центра Пскова.

Руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко рассказала, что экскурсионными программами в февральские праздники интересовались жители Костромы, Воронежа, Норильска, Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Можно предположить, что все они намерены посетить Псков в предстоящие выходные.

По подсчётам Светланы Барановой, в среднем приезжающие в Псков туристы рассчитывают уложиться в сумму около 10 тысяч рублей в день. Это с учётом расходов на дорогу, проживание, питание и экскурсии.

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Ранее ПАИ рассказало о том, какие мероприятия планируются в Пскове и области в преддверии и во время четырехдневных выходных