В Великих Луках выразили соболезнования по поводу кончины Валерия Степанова

20:02, 10 февраля 2023, ПАИ

Глава города Великие Луки Николай Козловский, Великолукская городская Дума и администрация города выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной почётного гражданина города Великие Луки, директора областного музея почтовой связи Валерия Степанова. Жизненный путь Валерия Алексеевича является примером честного служения Отечеству, преданности малой родине и верности избранному делу, говорится в траурном обращении.

«Валерий Алексеевич по-настоящему любил свою профессию, отдавал силы, талант и энергию развитию почтовой связи в Великих Луках, обеспечил повышение качества работы почтовых отделений города, внёс большой вклад в развитие и модернизацию отечественной почтовой отрасли. Как человек, искренне увлечённый любимым делом, Валерий Алексеевич уделял большое внимание популяризации истории почтовой связи, стал идейным вдохновителем и создателем единственного в регионе музея почтовой связи, которому присвоен статус областного.

Самоотверженный, добросовестный труд Валерия Алексеевича, его профессиональные достижения и успехи были отмечены многочисленными ведомственными наградами, высокими государственными знаками отличия и званиями: в 2005 году одним из первых в России он был награждён знаком «За успехи в труде», в 2010 году удостоен звания «Заслуженный работник связи Российской Федерации». В 2015 году решением Великолукской городской Думы за большой личный вклад в развитие почтовой связи и активное участие в общественной жизни города Валерию Алексеевичу Степанову было присвоено звание «Почётный гражданин города Великие Луки».

Мы запомним Валерия Алексеевича как неутомимого труженика и патриота, неравнодушного, честного, ответственного человека, который всегда активно участвовал в жизни своего родного города Великие Луки и приумножал его славу.

Вечная память Валерию Алексеевичу Степанову. Его имя навсегда останется в сердцах горожан».

Обращение размещено в пабликах администрации муниципалитета и Великолукской городской Думы.