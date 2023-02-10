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В Великих Луках выразили соболезнования по поводу кончины Валерия Степанова

Власти города Великие Луки выразили соболезнования по поводу смерти Валерия Алексеевича Степанова. Фото городской администрации Великих Лук

Глава города Великие Луки Николай Козловский, Великолукская городская Дума и администрация города выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной почётного гражданина города Великие Луки, директора областного музея почтовой связи Валерия Степанова. Жизненный путь Валерия Алексеевича является примером честного служения Отечеству, преданности малой родине и верности избранному делу, говорится в траурном обращении.

«Валерий Алексеевич по-настоящему любил свою профессию, отдавал силы, талант и энергию развитию почтовой связи в Великих Луках, обеспечил повышение качества работы почтовых отделений города, внёс большой вклад в развитие и модернизацию отечественной почтовой отрасли. Как человек, искренне увлечённый любимым делом, Валерий Алексеевич уделял большое внимание популяризации истории почтовой связи, стал идейным вдохновителем и создателем единственного в регионе музея почтовой связи, которому присвоен статус областного.

Самоотверженный, добросовестный труд Валерия Алексеевича, его профессиональные достижения и успехи были отмечены многочисленными ведомственными наградами, высокими государственными знаками отличия и званиями: в 2005 году одним из первых в России он был награждён знаком «За успехи в труде», в 2010 году удостоен звания «Заслуженный работник связи Российской Федерации». В 2015 году решением Великолукской городской Думы за большой личный вклад в развитие почтовой связи и активное участие в общественной жизни города Валерию Алексеевичу Степанову было присвоено звание «Почётный гражданин города Великие Луки».

Мы запомним Валерия Алексеевича как неутомимого труженика и патриота, неравнодушного, честного, ответственного человека, который всегда активно участвовал в жизни своего родного города Великие Луки и приумножал его славу.

Вечная память Валерию Алексеевичу Степанову. Его имя навсегда останется в сердцах горожан».

Обращение размещено в пабликах администрации муниципалитета и Великолукской городской Думы.

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