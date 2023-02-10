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Осуждённый ИК-6 стал победителем Дельфийского чемпионата

Даниил Равельский стал победителем Дельфийского чемпионата. Фото: ФСИН

Осуждённый ИК-6 Даниил Ревельский награждён дипломом директора ФСИН России за первое место в Дельфийском чемпионате. Об этом пишет Telegram-канал Luki-News со ссылкой на управление ФСИН.

Всероссийский конкурс проходил в 2022 году. Участие в нём принимали лица, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

Сегодня в режиме видео-конференц-связи заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко поздравил победителей, в числе которых был Даниил Ревельский, отбывающий наказание в ИК-6 УФСИН России по Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

По мнению компетентного жюри, работа Даниила была признана лучшей в номинации «Эстрадное пение». Композиция «Синяя вечность» на слова Муслима Магомаема, блестяще исполненная осуждённым, не оставила равнодушным никого. 

Осуждённый Даниил Ревельский — творческая личность. Вокалом и музыкой увлекается с детства, окончил музыкальную школу. В стенах исправительного учреждения один из самых активных участников различных кружков — музыкального, церковного пения, кружка корреспондентов. Многочисленные таланты молодого человека высоко ценятся при проведении всевозможных конкурсов, в том числе в масштабе всей страны. Дельфийский чемпионат осуждённый выиграл уже второй раз подряд. Кроме того, вокально-инструментальный ансамбль «Грани», в составе которого выступает Даниил Ревельский, по итогам 2022 года стал победителем Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осуждённых «Калина Красная».

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