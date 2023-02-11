Современные хирурги могли бы спасти Пушкина

00:28, 11 февраля 2023, ПАИ

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Современный хирург Иван Двинских рассказал «Комсомолской правде», что сейчас поэта Александра Пушкина можно было бы спасти после дуэли.

Пуля во время дуэли 10 февраля 1837 года перебила Пушкину шейку бедра и проникла в живот. Оказались раздроблены крестцовая и бедренная кости, травмированы мягкие ткани, но снаружи была видна лишь небольшая дырочка. Поэт потерял много крови, ему могло помочь переливание, но тогда его не существовало, не было ни рентгена, ни антибиотиков, никто не знал о существовании резус-фактора и групп крови. Как бы там ни было, у Пушкина был сильный и крепкий организм, после ранения он прожил целых 46 часов.

«Я думаю, что мы спасли бы Александра Сергеевича. Единственное, могла бы остаться неврологическая симптоматика. Могли бы начаться нарушения чувствительности и двигательных функций в нижних конечностях, нарушения мочевого пузыря и тазовых органов. Первое , что бы мы сделали, остановили бы кровотечение, провели обезболивание, затем ревизию брюшной полости, таза, кишок. При необходимости сделали бы переливание крови», — рассказал врач Иван Двинских.

Врача на месте поединка не было, поэтому Пушкин по дороге домой просто зажимал рану рукой и потерял немало крови. В этом случае ему могло помочь переливание, но в медицине того времени таких методов лечения не существовало. Иногда лейб-медик Арендт, пришедший на помощь Пушкину, использовал в своей практике «донорскую» кровь, но не всегда успешно, поэтому экспериментировать с Пушкиным не стал, сознавая цену возможной ошибки.

Внутреннее кровотечение и другие внутренние травмы привели к тому, что у поэта развился перитонит (воспаление брюшины). Доктор Арендт предложил поставить пиявки, как это делали в то время. Пушкин, мужественно перенося боль, даже сам их себе ставил. Но пиявки сильно ослабили организм, который и без того потерял немало крови.

Через два дня после дуэли, 29 января 1837 года (по старому стилю), больному стало трудно дышать, появились галлюцинации. Но сознание оставалось относительно ясным. Арендт не стал скрывать от Пушкина его состояния. Поэт попрощался с женой и детьми, послал за священником… В 14:45 наступила смерть. В момент кончины Пушкина в его доме были остановлены часы.