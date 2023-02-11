Жены псковских десантников встретились в офисе «Команды 2018»

16:56, 11 февраля 2023, ПАИ

Руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова совместно с женсоветом псковской дивизии и командой 2018 провели встречу с семьями псковских военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила Мария Филонова.

«Проект «Жена героя» заключается в том, чтобы дать женам, попавшим в такую ситуацию, понять, что жизнь продолжается и что надо выпрямить плечи, гордо поднять голову и громко произносить имя своего мужа!», - рассказала Мария Филонова.

Она также рассказала, что в рамках встречи прошла фотосессия женщин в военной форме.