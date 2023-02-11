Более 300 спортсменов провели день на островской базе «Юность»
Более 300 спортсменов-любителей из 9 муниципалитетов области провели интересный и полезный день на островской базе «Юность».Об этом сообщил в социальных сетях глава района Дмитрий Быстров.
«Забеги ежегодного спортивного праздника «Лыжня России» мы посвятили нашим военнослужащим-участникам СВО. Воля к победе, целеустремлённость, мужестно и упорство - это то, что объединяет любителей спорта и людей ратного труда!», - написал в Вконтакте глава муниципалитета.
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