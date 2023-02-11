Более 300 спортсменов провели день на островской базе «Юность»

19:47, 11 февраля 2023, ПАИ

Более 300 спортсменов-любителей из 9 муниципалитетов области провели интересный и полезный день на островской базе «Юность».Об этом сообщил в социальных сетях глава района Дмитрий Быстров.



«Забеги ежегодного спортивного праздника «Лыжня России» мы посвятили нашим военнослужащим-участникам СВО. Воля к победе, целеустремлённость, мужестно и упорство - это то, что объединяет любителей спорта и людей ратного труда!», - написал в Вконтакте глава муниципалитета.