ПАИ вышло в лидеры среди псковских СМИ по индексу цитируемости
Определились лидеры среди региональных СМИ по цитируемости за неделю, с 6 по 12 февраля, по версии «Медиалогии».
В целом распределение в тройке лидеров остаётся таким же, как и неделей ранее. На первом месте с ИЦ 1,87 - Псковское агентство информации, более чем в два раза отстаёт от лидера топа информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» (0,82). Замыкает тройку ГТРК «Псков» с показателем 0,43.
Довольно интересно на этой неделе выглядит список лидеров по количеству упоминаний. Сразу три СМИ региона набрали одинаковое количество цитат: 13. Если составлять список лидеров с учётом их индекса цитируемости, места распределились следующим образом: Псковское агентство информации, информагентство холдинга «Гражданская пресса» и портал Luki.ru. Далее в рейтинге расположились ГТРК «Псков» (8 цитат) и региональное издание «Московского комсомольца» (7 цитат).
В десятку самых цитируемых СМИ региона по итогам месяца также вошла интернет-газета «Аргументы и факты – Псков».
Самые цитируемые новости ПАИ по итогам недели:
- Псковского автолюбителя более 570 раз за три года наказали за нарушение дорожных правил;
- Туристов более чем из 13 регионов России ждут на февральских праздниках в Псковской области;
- Заключено инвестсоглашение о строительстве апарт-отеля в Печорах;
- Бригада псковских врачей приступила к работе в Херсонской области;
- Житель города Дно попал в больницу после падения на него дорожного знака.