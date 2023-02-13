ПАИ вышло в лидеры среди псковских СМИ по индексу цитируемости

11:14, 13 февраля 2023, ПАИ

Определились лидеры среди региональных СМИ по цитируемости за неделю, с 6 по 12 февраля, по версии «Медиалогии».

В целом распределение в тройке лидеров остаётся таким же, как и неделей ранее. На первом месте с ИЦ 1,87 - Псковское агентство информации, более чем в два раза отстаёт от лидера топа информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» (0,82). Замыкает тройку ГТРК «Псков» с показателем 0,43.

Довольно интересно на этой неделе выглядит список лидеров по количеству упоминаний. Сразу три СМИ региона набрали одинаковое количество цитат: 13. Если составлять список лидеров с учётом их индекса цитируемости, места распределились следующим образом: Псковское агентство информации, информагентство холдинга «Гражданская пресса» и портал Luki.ru. Далее в рейтинге расположились ГТРК «Псков» (8 цитат) и региональное издание «Московского комсомольца» (7 цитат).

В десятку самых цитируемых СМИ региона по итогам месяца также вошла интернет-газета «Аргументы и факты – Псков».

Самые цитируемые новости ПАИ по итогам недели: