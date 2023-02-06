Определились лидеры среди региональных СМИ по цитируемости за неделю

16:02, 06 февраля 2023, ПАИ

Сразу два СМИ медиахолдинга «Медиацентр 60» вошли в тройку самых цитируемых изданий региона по итогам минувшей недели (с 30 января по 5 февраля). Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия».

Места в рейтинге распределились следующим образом. На первой позиции с 29 упоминаниями Псковское агентство информации, на второй – телеканал «Первый Псковский» (20 цитат), поднявшийся в рейтинге сразу на три пункта. Очевидно, этому поспособствовал выход документального фильма «сVоих не бросаем». Напомним, в этом году съемочная группа телеканала проехала тысячи километров до зоны спецоперации под Луганском и своими глазами увидела, как живут и готовятся к отправке на передовую военные 76-й дивизии ВДВ.

Замыкает тройку лидеров ГТРК «Псков» (11 упоминаний), также в пятёрку вошли информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» и портал luki.ru.

Самый высокий индекс цитируемости на прошлой неделе был у Псковского агентства информации (ИЦ 1,65). Второе место в недельном рейтинге заняла местная лента новостей с показателем ИЦ 1,5. Замыкает тройку ГТРК «Псков» с ИЦ 0,51. Также в пятёрку лучших, сместив портал luki.ru, вошли «КП-Псков» и телеканал «Первый Псковский».

Тройка самых цитируемых новостей ПАИ за неделю:

1. В псковской колонии шьют маскировочные тенты для участников СВО;

2. Псковская прокуратура усилила контроль за выплатой зарплат;

3. Поступили сообщения о минировании нескольких школ в Пскове и Великих Луках.

Также опубликованы лидеры среди региональных СМИ по цитируемости за минувший месяц.