Семинар института США и Канады РАН стартовал в ПсковГУ

11:09, 14 февраля 2023, ПАИ

Научно-образовательный семинар института США и Канады РАН «Глобальные вызовы XXI века» стартовал в ПсковГУ сегодня, 14 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ









В дискуссии принимают участие член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Валерий Гарбузов, кандидат политических наук Нана Гегелашвили, кандидат исторических наук Ирина Модникова. Выступления исследователей посвящены особенностям современной международной и экономической политики, специфике развития постсоветского пространства.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.