Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Семинар института США и Канады РАН стартовал в ПсковГУ

Научно-образовательный семинар института США и Канады РАН «Глобальные вызовы XXI века» стартовал в ПсковГУ сегодня, 14 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

  • «Глобальные вызовы XXI века»
    Фото: ПсковГУ
  • «Глобальные вызовы XXI века»
    Фото: ПсковГУ
  • «Глобальные вызовы XXI века»
    Фото: ПсковГУ
  • «Глобальные вызовы XXI века»
    Фото: ПсковГУ
  • «Глобальные вызовы XXI века»
    Фото: ПсковГУ

В дискуссии принимают участие член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Валерий Гарбузов, кандидат политических наук Нана Гегелашвили, кандидат исторических наук Ирина Модникова. Выступления исследователей посвящены особенностям современной международной и экономической политики, специфике развития постсоветского пространства.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2023

Семинар института США и Канады РАН стартовал в ПсковГУ
13 февраля 2023

Псковская область передала гуманитарную помощь жителям Сирии
12 февраля 2023

ФОТОФАКТ Резервуар для воды из ПТРК

12 февраля 2023

Состоялась очная встреча членов Молодёжного парламента при ПОСД
10 февраля 2023

Певица Земфира включена в список иноагентов
10 февраля 2023

Михаил Ведерников вошёл в топ-5 медиарейтинга губернаторов СЗФО
08 февраля 2023

ЕР ведёт работу по адаптации соцвыплат для жителей новых регионов
07 февраля 2023

Михаил Ведерников возглавил региональный медиарейтинг «Псковской правды»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...