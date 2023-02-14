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Общество

В Псковской области открыт сбор вещей для пострадавших от землетрясения в Сирии

Сбор вещей для пострадавших от землетрясения в Сирии открыт в Псковской области. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества региона Алеся Михачёва.

«Люди оказались в тяжелой ситуации, многие пострадали, остались без жилья. Это большая беда, мы не можем оставаться в стороне», - подчеркнула Михачёва.

Она уточнила, что сбор гуманитарной помощи для Сирии открыт в штабе на улице Конной, 2. «Мы принимаем теплые вещи, одеяла, одежду, обувь, детское питание, памперсы, консервы, пеленки, перевязочные материалы, элементарные препараты вроде перекиси водорода. Сбор запущен в Пскове и в районах - там же, в тех штабах, где мы собираем вещи для наших военнослужащих», - сказала Алеся Михачёва.

По её словам, вопрос об отправке груза в Сирию будет решаться по мере поступления помощи.

«К нашему сбору присоединился и губернатор Михаил Ведерников. Он лично вчера пришёл и передал для пострадавших предметы гигиены, одеяла, продукты питания. Пока немногие откликнулись - сбор только начался, но люди у нас отзывчивые, неравнодушные, думаю, они присоединятся», - заключила Алеся Михачёва.

Вещи на Конную, 2 можно приносить в рабочее время - с 9:00 до 18:00. Подробности по телефону: +7 (931)901-00-82 и в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/dobro_60.

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