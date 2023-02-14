Билеты на спектакль «Я знаю правду» доступны псковичам по «Пушкинской карте»

16:26, 14 февраля 2023, ПАИ

Билеты на спектакль «Я знаю правду» Донецкого драматического театра доступны по «Пушкинской карте». Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что покажут спектакль 27 и 28 февраля в Псковском областном театре кукол. Это документальная драма, основанная на сюжете книги «Война в Донбассе: народная летопись».

«Спектакль состоит из историй жителей Донбасса, от первого лица рассказывающих о трагических событиях. Герои постановки — медики, водители, журналисты, учителя, воспитатели детских садов... Лишенные самого необходимого — воды и пищи, тепла и крыши над головой, связи с близкими — мирные жители отстаивают право жить на родной земле, не покидают свои дома и всеми силами поддерживают друг друга. Театру удалось облачить личные трагедии в форму литературного материала, оставив при этом без прикрас эмоции и чувства, невосполнимую боль утрат и незаживающих ран», - рассказали в ТКД.

Автор идеи постановки — Наталья Волкова, режиссер-постановщик — заслуженная артистка Украины, актриса Музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Алла Ульянова.

Купить билет можно в кассе Театра кукол или по ссылке.

Возрастное ограничение 16+.