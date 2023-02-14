Как устроена молодежная политика, объяснила псковский эксперт

17:35, 14 февраля 2023, ПАИ

Как устроена молодёжная политика, объяснила и. о. начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM).

Она ответила на вопрос о том, кто же все-таки отвечает за молодежную политику, - взрослые люди, которые придумывают различные молодежные акции и мероприятия, или само подрастающее поколение, которое продвигает свои интересы.

«Конечно, мы стараемся, чтобы вся реализация мероприятий, направленных на, собственно, молодежную политику, шла по второму сценарию. Мы стараемся, действительно, вовлекать в эту работу непосредственно молодежь. Слушаем ее инициативы, стараемся их уже трансформировать, скажем, в тот формат, который будет понятен, как вы говорите взрослым дядям и тетям, которые принимают решения», - пояснила Кристина Лунёва.

Ранее она также сообщила, что в ближайшее время в Псковской области откроют 35 первичных отделений «Движения первых».