Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как устроена молодежная политика, объяснила псковский эксперт

Как устроена молодёжная политика, объяснила и. о. начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM). 

Она ответила на вопрос о том, кто же все-таки отвечает за молодежную политику, - взрослые люди, которые придумывают различные молодежные акции и мероприятия, или само подрастающее поколение, которое продвигает свои интересы.

«Конечно, мы стараемся, чтобы вся реализация мероприятий, направленных на, собственно, молодежную политику, шла по второму сценарию. Мы стараемся, действительно, вовлекать в эту работу непосредственно молодежь. Слушаем ее инициативы, стараемся их уже трансформировать, скажем, в тот формат, который будет понятен, как вы говорите взрослым дядям и тетям, которые принимают решения», - пояснила Кристина Лунёва.

Ранее она также сообщила, что в ближайшее время в Псковской области откроют 35 первичных отделений «Движения первых».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2023

Более двух миллионов туристов посетили Псковскую область за год
14 февраля 2023

Фотовыставка «Жёны героев» откроется в Пскове 22 февраля
14 февраля 2023

Центробанк составил портрет идеальной жертвы мошенников
14 февраля 2023

Александр Корытный: «Народное признание» открывает новые таланты
14 февраля 2023

35 отделений «Движения первых» откроют в Псковской области в ближайшее время
14 февраля 2023

В России предложили увеличить ежемесячное пособие для беременных
14 февраля 2023

Билеты на спектакль «Я знаю правду» доступны псковичам по «Пушкинской карте»
14 февраля 2023

Эдуард Пичугин: За каждой строчкой конкурса «Народное признание» - подвиг людей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...