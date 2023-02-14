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Происшествия

В Пскове полиция начала проверку по факту избиения до смерти слепого мопса

Погибший мопс был слепым от рождения. Фото предоставлено хозяйкой погибшей собаки

Псковская полиция приняла от хозяйки скончавшегося мопса заявление и начала проверку по факту жестокого обращения с животным, сообщает пресс-служба УМВД Псковской области.

«В настоящее время участковым уполномоченным полиции, обслуживающим данную территорию, проводится проверка, а также комплекс мероприятий, направленных на установление личностей всех участников конфликта. В полицию с заявлением обратилась владелица собаки. Будут осуществлены просмотр камер наружного наблюдения, отработка жилого сектора, опрос возможных свидетелей», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня в Пскове у дома № 69а на Рижском проспекте выходящий из подъезда мужчина несколько раз пнул собаку, которую на поводке выгуливала хозяйка. Мопс скончался от полученных травм. Дочь хозяйки погибшего пса сообщила, что животное было слепое от рождения и угрозы не представляло.

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