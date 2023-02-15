В Пскове полиция эксгумировала труп умершего после избиения мопса

12:49, 15 февраля 2023, ПАИ

Труп собаки, которую избил пскович у дома № 69а на Рижском проспекте, эксгумировали псковские полицейские для проведения медицинской экспертизы и установления причины смерти животного. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила дочь хозяйки умершего после инцидента мопса.

Ранее сообщалось, что 14 февраля пскович избил собаку в Пскове и угрожал её хозяйке.

Пострадавшая написала заявление в полицию. В настояшее время пковская полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным.