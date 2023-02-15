Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Пскове полиция эксгумировала труп умершего после избиения мопса

Труп собаки, которую избил пскович у дома № 69а на Рижском проспекте, эксгумировали псковские полицейские для проведения медицинской экспертизы и установления причины смерти животного. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила дочь хозяйки умершего после инцидента мопса.

Ранее сообщалось, что 14 февраля пскович избил собаку в Пскове и угрожал её хозяйке.

Пострадавшая написала заявление в полицию. В настояшее время пковская полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным.

Версия для печати













15 февраля 2023

Мужчина скончался на автобусной остановке в Пскове
15 февраля 2023

В Пскове полиция эксгумировала труп умершего после избиения мопса
15 февраля 2023

Жилой дом сгорел в Куньинском районе
15 февраля 2023

Бомбу нашли на строительной площадке в Пскове
15 февраля 2023

Библиотека загорелась в Невельском районе
15 февраля 2023

Экс-директор «Псковавиа» признан виновным в присвоении средств компании
14 февраля 2023

Псковские таможенники не позволили вывезти в Эстонию особо ценные иконы и монету
14 февраля 2023

В Пскове полиция начала проверку по факту избиения до смерти слепого мопса

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...