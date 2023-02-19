Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Зима не отступает: на будущей неделе холода вернутся

Морозы пока не покидают Северо-Западный регион страны, сообщает метеоцентр «Фобос».

По территории Северо-Запада будут смещаться циклоны, пойдёт снег, и только в среду-четверг вероятность осадков будет небольшой. Температурный режим здесь умеренно холодный, и только в пятницу столбики термометров дотянутся до −3…+2, на севере и востоке — до −8…−3˚.

Отметим, что сегодня ночью ожидаются осадки и сильный ветер

В Центральной России в начале и конце рабочей недели пройдут снегопады, в середине периода вероятность осадков невелика. В результате самая холодная погода ожидается в среду-четверг: днём до −12…−7˚, а пик потепления в конце периода — от −4 до +1˚.

В Санкт-Петербурге временами снег, и только в среду-четверг существенные осадки маловероятны. Днём на берегах Невы −8…−5˚, к пятнице потеплеет до 0˚.

В Москве в начале недели небольшой снег, днём до −7…−4˚. Затем снеговые тучи рассеются, и дневная температура понизится до −11…−8˚. А с пятницы в столице вновь зарядят снегопады и столбики термометров подойдут к нулевой отметке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 февраля 2023

Пешеход скончался в результате ДТП в Псковском районе

19 февраля 2023

Труп женщины найден на границе Литвы и Беларуси

19 февраля 2023

Пыталовские волейболисты вновь одержали победу в соревнованиях

19 февраля 2023

Парк Пушкина в Великих Луках благоустроят к лету
19 февраля 2023

Псковичи вышли расчищать снег в помощь дворникам
19 февраля 2023

Косулю в дачном посёлке спасли от напавшей своры собак
19 февраля 2023

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Псковском районе
19 февраля 2023

Две машины с рыбаками ушли под лёд на Псковском озере

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...