Зима не отступает: на будущей неделе холода вернутся

21:59, 19 февраля 2023, ПАИ

Морозы пока не покидают Северо-Западный регион страны, сообщает метеоцентр «Фобос».

По территории Северо-Запада будут смещаться циклоны, пойдёт снег, и только в среду-четверг вероятность осадков будет небольшой. Температурный режим здесь умеренно холодный, и только в пятницу столбики термометров дотянутся до −3…+2, на севере и востоке — до −8…−3˚.

Отметим, что сегодня ночью ожидаются осадки и сильный ветер.

В Центральной России в начале и конце рабочей недели пройдут снегопады, в середине периода вероятность осадков невелика. В результате самая холодная погода ожидается в среду-четверг: днём до −12…−7˚, а пик потепления в конце периода — от −4 до +1˚.

В Санкт-Петербурге временами снег, и только в среду-четверг существенные осадки маловероятны. Днём на берегах Невы −8…−5˚, к пятнице потеплеет до 0˚.

В Москве в начале недели небольшой снег, днём до −7…−4˚. Затем снеговые тучи рассеются, и дневная температура понизится до −11…−8˚. А с пятницы в столице вновь зарядят снегопады и столбики термометров подойдут к нулевой отметке.