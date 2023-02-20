Вадим Беда назначен начальником военно-учебного центра при ПсковГУ

12:58, 20 февраля 2023, ПАИ

Подполковник Вадим Беда назначен начальником военно-учебного центра, который начнет работу в сентябре этого года на базе Псковского государственного университета.

Вадим Беда состоит на службе в Вооруженных силах РФ с 1989 года. В 1993 году он с отличием окончил Рязанское ВВДКДКУ. Проходил службу на командных и штабных должностях в 76-й гвардейской ДШД - от командира взвода до заместителя начальника штаба соединения. Участник боевых действий в Чечне, Грузии, Сирии. Награжден шестью государственными и более чем 15 ведомственными наградами. В 2022 году прошел курсы подготовки и повышения квалификации при Михайловской артиллерийской академии по специальности «Педагогика высшей школы».

Псковский государственный университет стал единственным вузом в России, который будет готовить специалистов для ВДВ – рядовых и младших сержантов. Военно-учебный центр разместится в корпусе на Крестовском шоссе.