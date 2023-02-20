Три человека погибли, 213 пострадали в результате новых землетрясений в Турции

23:18, 20 февраля 2023, ПАИ

Три человека погибли, 213 пострадали после новых землетрясений в Турции, сообщает МВД Турции.

На юго-востоке Турции сегодня произошло два новых мощных землетрясения. Подземные толчки ощущались и в других странах. Есть жертвы и разрушения.

ТАСС собрал главное о происшествии.

Что произошло

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о двух землетрясениях магнитудой 6,4 и 5,8 балла с разницей 17 минут на юго-востоке страны. Первое землетрясение произошло в районе Дефне провинции Хатай, второе — в районе Самандаг в той же провинции.

При этом, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения на территории Антакьи составила 6,3 балла.

По последним данным, подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, на Кипре, в Израиле и Египте. Как сообщают сирийские СМИ, местные сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 балла в пограничном с Турцией районе, очаг залегал на глубине 16 км.

Власти провинций Анталья, Мерсин и Хатай призвали жителей держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря. Вице-президент Турции Фуат Октай при этом отметил, что на данный момент на побережье Средиземного моря Турции нет угрозы цунами.

В городе Искендерун эвакуируют единственную работающую госбольницу.

Жертвы и разрушения

Сообщают, что риска прорыва крупной дамбы Карачай нет.

Глава района Хатай Лютфю Саваш заявил, что есть пострадавшие, находящиеся под завалами. Как утверждает телеканал Habertürk, в районе Дефне есть разрушенные дома.

В городе Самандаг погибла женщина, четыре человека находятся под завалами, сообщил телеканал CNN Türk.

По информации телеканала Al Jazeera, несколько человек были ранены в сирийском городе Эль-Атариб. Кроме того, сообщается о жителях города, оказавшихся под завалами.

Несколько домов обрушилось в городе Алеппо на севере Сирии из-за сильных толчков, вызванных землетрясением на территории соседней Турции. Об этом сообщил телеканалу Al Ekhbariya главврач больницы Ар-Рази. Медицинская помощь потребовалась 47 жителям.