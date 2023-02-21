Все работающие россияне могут получить ещё один выходной

23:45, 20 февраля 2023, ПАИ

В Госдуму внесён законопроект, гарантирующий всем работникам раз в году один оплачиваемый день для диспансеризации, независимо от возраста. Авторы инициативы уверены: наши люди должны чаще бывать у врача, сообщает «Российская газета».

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс предложила внести группа депутатов Госдумы. Разработчики проекта подчёркивают: профилактика заболеваний является одной из основных задач развития здравоохранения. С болезнью лучше начать бороться до того, как она стала серьёзной проблемой. Чем раньше врач узнает, что в каких-то местах организм человека начал пошаливать, тем больше шансов, что гражданин отделается лёгким испугом и приёмом пары таблеток. Увы, не все это понимают.

«В то же время отмечается недостаточная заинтересованность работодателей в сохранении здоровья работников, в том числе в прохождении ими профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, а также несформированная потребность граждан в ежегодном прохождении диспансеризации», — говорят авторы проекта.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, за период с 2013 по 2017 год диспансеризацию прошли 213,6 миллиона граждан, однако из-за несоблюдения периодичности её прохождения почти 30 процентов данных граждан нуждаются в лечении, в том числе в связи с развитием у них тяжёлых форм заболеваний.

Напомним, сегодня люди до сорока лет имеют право на один день отгула для диспансеризации раз в три года. Люди с сорока лет могут отпрашиваться на диспансеризацию уже каждый год. Внесённый группой депутатов в Госдуму законопроект снимает возрастной ценз. Даже молодой человек сможет раз в год отрываться от неотложных дел ради свидания с врачами.

В свою очередь, член Ассоциации юристов России Наталья Глебова подчеркнула, что работодатель не вправе оформить этот день как прогул или отпуск без сохранения заработной платы.