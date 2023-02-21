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Общество

Подготовка к 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря продолжается

Псково-Печерский монастырь готовят к юбилею. Фото: «Первый Псковский»

Сегодня состоялась рабочая поездка заместителей губернатора Псковской области Александра Серавина и Игоря Шатурного в Печоры, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Выездное совещание было посвящено подготовке и проведению празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Общая задача — оправдать ожидания горожан и гостей города. Работы планируется начать в ближайшее время: в зимне-весенний период необходимо было сделать всю бумажную работу, а начать благоустройство — с началом весны.

В Правительство России направлена сводная программа мероприятий, на осуществление которых будет выделено около 2 миллиардов рублей. В числе прочего планируется благоустроить центр города — Соборную площадь и около 20 прилегающих улиц.

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