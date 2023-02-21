Как выбрать безопасные продукты к Масленице, объяснили псковичам

12:35, 21 февраля 2023, ПАИ

Как правильно выбрать безопасные продукты к Масленице, объяснили псковичам в региональном управлении Роспотребнадзора. Информация размещена на сайте ведомства.

При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками (творог, мясной фарш, овощные начинки) или без начинки необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности, напомнили специалисты.

На упаковке должна быть этикетка, содержащая следующие сведения: наименование продукции, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза.

«Упаковка должна быть целостной с отсутствием дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой. Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может колебаться от кремового до слегка коричневого. Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции, – продолжили в Роспотребнадзоре. – Внимательно изучите состав готовых блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено».

Также при приобретении ингредиентов для домашнего изготовления блинов – яиц, муки, молока – необходимо обратить внимание на наличие информации об изготовителе (производителе) пищевой продукции, дату и сроки годности продукта, условия хранения и их соблюдение в торговой точке, при необходимости у продавца можно запросить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Псковичам порекомендовали не приобретать продукты питания в местах несанкционированной торговли и с рук. «Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гуляния или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Избегайте покупки готовой продукции в торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены», – отметили в ведомстве.

Помимо этого, жителям Псковской области напомнили о личной гигиене – лучше всего перед употреблением пищи на улице обработать руки гигиеническими салфетками – и о принципах рационального питания: не переедать и не употреблять алкогольные напитки.

«Чтобы застолье прошло без проблем, чередуйте потребление жирных и жареных блюд с потреблением сырых овощей – они способствуют нормализации пищеварения. Больше времени проводите на свежем воздухе и участвуйте в праздничных мероприятиях, чтобы активный отдых был на пользу здоровью. При появлении первых признаков заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью», – подытожили в ведомстве.

Какие мероприятия можно посетить в Псковской области во время Масленицы, читайте в материале ПАИ.