Вечерка «Как на Масленой неделе» пройдёт в Пскове 2 марта

12:48, 21 февраля 2023, ПАИ

Вечерка «Как на Масленой неделе» пройдет 2 марта. В областном центре народного творчества соберутся фольклорные коллективы Пскова и любители народных традиций. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комитета по культуре региона.

Участники ансамбля «Уграда» споют масленичные песни Печорского и Великолукского районов, все желающие смогут закружиться в хороводе, также в программе – традиционные масленичные игры и забавы, сценки народного быта.

«Приглашаем гостей на вечерку! Приносите с собой блинчики», - заключили в комитете. Начало в 18:30, вход свободный.

Ранее сообщалось, куда можно будет сходить в Псковской области на Масленицу.