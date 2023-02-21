Вечерка «Как на Масленой неделе» пройдёт в Пскове 2 марта
Вечерка «Как на Масленой неделе» пройдет 2 марта. В областном центре народного творчества соберутся фольклорные коллективы Пскова и любители народных традиций. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комитета по культуре региона.
Участники ансамбля «Уграда» споют масленичные песни Печорского и Великолукского районов, все желающие смогут закружиться в хороводе, также в программе – традиционные масленичные игры и забавы, сценки народного быта.
«Приглашаем гостей на вечерку! Приносите с собой блинчики», - заключили в комитете. Начало в 18:30, вход свободный.
Ранее сообщалось, куда можно будет сходить в Псковской области на Масленицу.
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