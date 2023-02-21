Двухнедельный отпуск раз в полгода получат все участники СВО

12:52, 21 февраля 2023, ПАИ

Президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля предложил установить для бойцов отпуск на срок не менее 14 дней каждые полгода, без учета времени на дорогу, чтобы у них было время и возможность навестить свои семьи. Об этом пишет РИА Новости.

Президент также поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК по ставке ниже рыночной и начать строительство немедленно.

Ранее глава государства заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших в ходе СВО.



