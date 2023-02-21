Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Двухнедельный отпуск раз в полгода получат все участники СВО

Президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля предложил установить для бойцов отпуск на срок не менее 14 дней каждые полгода, без учета времени на дорогу, чтобы у них было время и возможность навестить свои семьи. Об этом пишет РИА Новости.

Президент также поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК по ставке ниже рыночной и начать строительство немедленно.

Ранее глава государства заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших в ходе СВО.


 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 февраля 2023

Виктор Остренко: Главная ценность государства - люди
21 февраля 2023

Сервис «нетмонет» сэкономит деньги ресторанам и сделает оплату счета удобнее
21 февраля 2023

Псковичи почтили память погибших спецназовцев
21 февраля 2023

Псковские студенты приняли участие во всероссийской хоровой акции
21 февраля 2023

Двухнедельный отпуск раз в полгода получат все участники СВО
21 февраля 2023

Школьница из Пскова победила во всероссийском конкурсе рисунков
21 февраля 2023

Как выбрать безопасные продукты к Масленице, объяснили псковичам
21 февраля 2023

Студенты ПсковГУ примерили на себя роль аналитиков Центробанка

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...