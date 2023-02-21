Программа бесплатной газификации будет продолжена – Путин

13:06, 21 февраля 2023, ПАИ

Программа бесплатной газификации в России будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Путин также заявил, что в течение 10 лет нужно инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 трлн рублей. «Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Важно, чтобы программа сразу получила мощный старт», - цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Президент также сообщил, что в 2024 году не менее 85% дорог в стране будут приведены в нормативное состояние.