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Общество

Алла Сердцева: В послании было уделено много внимания молодежи

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ прокомментировала руководитель Псковского регионального отделения Молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Алла Сердцева. Своё мнение она высказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В послании было много сказано для молодёжи, для выпускников. Будем прививать студентам ценности труда, ценности взаимовыручки. Вместе мы победим!» - заявила Алла Сердцева. Она порадовалась возвращению советской системы образования, отметив, что «тот опыт в студенческих отрядов, который получали студенты, это должно быть в каждом вузе, в каждом учебном заведении».

Также Алла Сердцева напомнила, что в обращении президента «много было сказано о важности рабочих профессий». «Сейчас мы сталкиваемся с тем, что рабочие профессии не слишком популярны у молодёжи, надеюсь, что ситуация изменится», - добавила она.

Еще один момент, который выделила для себя руководитель РСО, - поднятие МРОТ. По ее словам, это отразится на зарплате вожатых в лагерях: «Они работают не за деньги, но хочется, чтобы зарплата была достойной».

Ранее сообщалось, что через год размер МРОТ в России превысит 19 тысяч рублей. Также президент Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционному сроку обучения в вузах с 4 до 6 лет.

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