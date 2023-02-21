Алла Сердцева: В послании было уделено много внимания молодежи

15:59, 21 февраля 2023, ПАИ

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ прокомментировала руководитель Псковского регионального отделения Молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Алла Сердцева. Своё мнение она высказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В послании было много сказано для молодёжи, для выпускников. Будем прививать студентам ценности труда, ценности взаимовыручки. Вместе мы победим!» - заявила Алла Сердцева. Она порадовалась возвращению советской системы образования, отметив, что «тот опыт в студенческих отрядов, который получали студенты, это должно быть в каждом вузе, в каждом учебном заведении».

Также Алла Сердцева напомнила, что в обращении президента «много было сказано о важности рабочих профессий». «Сейчас мы сталкиваемся с тем, что рабочие профессии не слишком популярны у молодёжи, надеюсь, что ситуация изменится», - добавила она.

Еще один момент, который выделила для себя руководитель РСО, - поднятие МРОТ. По ее словам, это отразится на зарплате вожатых в лагерях: «Они работают не за деньги, но хочется, чтобы зарплата была достойной».

Ранее сообщалось, что через год размер МРОТ в России превысит 19 тысяч рублей. Также президент Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционному сроку обучения в вузах с 4 до 6 лет.