Татьяна Кириленок: Речь президента выглядела как зеркало действительности

15:50, 21 февраля 2023, ПАИ

Речь президента России сегодня выглядела как зеркало действительности. Такое мнение во время прямого эфира на радиостанции «Серебряный дождь» высказала общественный помощник губернатора Псковской области Татьяна Кириленок, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Она подчеркнула, что более 40 минут послания было посвящено бизнесу, чего не было в последние годы. «Это дорогого стоит и говорит о том, что экономика двигает мирную жизнь. Речь президента выглядела как зеркало действительности, то есть того, что происходит на местах», - отметила Татьяна Кириленок.

Также она заявила, что для неё было очень важно услышать от президента, что бизнес должен действовать в российской юрисдикции.

Что касается высказывания главы государства о бизнесменах, потерявших капиталы и недвижимость за рубежом, то Татьяна Кириленок отметила: «Это то, о чем все говорят на кухнях».