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Общество

Борис Елкин: 21 февраля – трагическая страница истории псковского спецназа

В церемонии возложения цветов к мемориалу псковских спецназовцев, погибших в бою у села Харсеной в 2000 году, принял участие глава Пскова Борис Елкин сегодня, 21 февраля. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: здесь и далее Telegram-канал Бориса Елкина

Он отметил, что 21 февраля – одна из трагических страниц истории псковского спецназа. В их числе те, кто в 2000 году пал в неравном бою у села Харсеной. Схватка с боевиками унесла жизни 33 человек, 25 из которых служили в псковской бригаде.

«Все они герои! Защищая безопасность нашей страны, они выполнили свой долг до конца», - отметил он. Борис Елкин также напомнил, что спецназ и сегодня с честью выполняет сложнейшие боевые задачи в специальной военной операции на территории Украины. За героизм и отвагу, проявленные в СВО, президент России Владимир Путин присвоил псковской бригаде почетное наименование гвардейской.

«Мы помним подвиг каждого, имена защитников Отечества навечно вписаны в историю нашей страны, Псковской области и города Пскова. Вечная память павшим героям!» - говорится в сообщении главы города.

Ранее сообщалось, что в Псковской области вспоминают воинов, героически погибших в битве при Харсеное.

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Борис Елкин: 21 февраля – трагическая страница истории псковского спецназа

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