Выставка «Россия. Истоки» в Изборске завершит свою работу на этой неделе

07:38, 22 февраля 2023, ПАИ

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Выставка «Россия. Истоки» в Изборске завершит свою работу на этой неделе, 26 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В выставочном зале представлены работы ведущих представителей русского академизма, которые относятся к жанру «большого исторического рода». Среди экспонатов – произведения великих художников: Василия Сурикова, Павла Чистякова, Григория Мясоедова, Бориса Кустодиева, Михаила Авилова и многих других.

Ежедневно по выставке «Россия. Истоки» проходят сборные экскурсии. Присоединиться к группе можно ежедневно в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00. Также есть возможность заказать индивидуальную экскурсию по выставке или осмотреть её самостоятельно.

«На экскурсии вы сможете узнать, как живописцы готовились к созданию своих самых масштабных полотен, и сравнить, как разные художники отразили на своих полотнах один и тот же исторический сюжет. Вы узнаете, к каким темам обращались художники в конце XIX - начале XX века и ощутите себя частью великой исторической памяти нашей страны. Обязательно внесите в свой план на февраль посещение музея-заповедника «Изборск», чтобы не упустить возможность увидеть работы великих русских мастеров», — призывают музейщики.

Выставка работает по адресу: Изборск, ул. Печорская, 37. С 23 по 25 февраля выставочный зал будет работать до 20:00, 26 февраля – до 18:00.

Новый выставочный зал площадью 750 квадратных метров и экспозицию «Россия. Истоки» в Изборске открыли 20 декабря. Накануне зал посетил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и освятил экспозицию.