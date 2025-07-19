Опубликована схема военно-исторического фестиваля «Островский рубеж»

18:38, 19 июля 2025, ПАИ

Схема военно-исторического фестиваля «Островский рубеж», который проходит в рамках проекта «На нашей улице Победа», опубликована. Мероприятие пройдёт в деревне Холматка Островского района 20 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Гостей фестиваля ждёт реконструкция сражений периода Великой Отечественной войны, в том числе оборона и прорыв линии «Пантера» и сцены партизанского сопротивления. В инсценировках примут участие более 300 реконструкторов и около 20 единиц боевой и игровой техники, а атмосферу настоящего боя дополнят пиротехнические эффекты.

На интерактивных площадках можно будет окунуться в атмосферу военных лет: посетить «Штаб батальона», «Батальонный медицинский пункт», «Полевую почтовую станцию», познакомиться с историей в «Полевых лагерях» и «Лагере реконструкторов», осмотреть выставки вооружений и многое другое. Каждый гость сможет поучаствовать в деятельности разных площадок.

Музыкальная часть программы состоит из группы «Малиновская банда», Эстрадно-джазового оркестра Псковской области и тематического концерта коллективов «Когда мы были на войне».

Для посетителей будет работать фуд-корт со специальным меню, в том числе блюдами, приготовленными по рецептам времён Великой Отечественной войны. Начало в 11:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что открыта онлайн-регистрация на бесплатный автобус между Островом и Холматкой для гостей военно-исторического фестиваля «Островский рубеж».

Проект «На нашей улице Победа» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Напомним, что в понедельник, 14 июля, в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, на которой рассказали подробности проведения военно-исторического фестиваля «Островский рубеж». Подробнее смотрите здесь.