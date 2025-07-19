Арт-экскурсия в честь 200-летия стихотворения «Я помню чудное мгновенье…» пройдёт в «Михайловском»

10:58, 19 июля 2025, ПАИ

Сегодня, 19 июля, в день 200-летия стихотворения «К*** («Я помню чудное мгновенье…»)» гости Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» смогут побывать на арт-экскурсии, приуроченной к этому юбилею. Подготовил и проведёт программу актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овация», мастер художественного слова Михаил Драгунов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

«Анна Петровна – одна из самых известных нам муз и возлюбленных Пушкина, – напомнили в «Михайловском». – Она происходит из семьи состоятельных чиновных дворян, состоявшей в родстве с членами известных в «пушкиниане» фамилий – Вульфов и Олениных. Семнадцати лет Анна Петровна была выдана замуж за 52-летнего генерала Ермолая Керна. В начале 1819 года в Петербурге, в доме своей тётки Елизаветы Олениной она впервые встретила Пушкина. Следующая их встреча с поэтом случилась в 1825 году, когда она гостила в имении своей тётушки Прасковьи Осиповой в псковском Тригорском. Именно тогда, в день её отъезда из Псковской губернии, Пушкин написал и подарил Анне Петровне стихотворение-мадригал «Я помню чудное мгновенье…».

Арт-экскурсия Михаила Драгунова «Я помню чудное мгновенье» пройдёт по парку усадьбы «Михайловское». В Пушкинском заповеднике напомнили, что именно здесь, в мемориальном имении Пушкиных и Ганнибалов, расположена липовая аллея, которую в память о событиях двухвековой давности называют аллеей Керн.

«В такой же июльский день Анна Керн была в гостях у Пушкина вместе с тригорскими родственницами, – рассказали в музее. – После Анна Петровна вспоминала об этом так: «Мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый запущенный сад, «приют задумчивых дриад», с длинными аллеями старых деревьев, корни которых, сплетясь, вились по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать». Поэту же показалось, что его спутница споткнулась о камень. «Каждую ночь гуляю я по саду и повторяю себе: «Она была здесь, камень, о которой она споткнулась, лежит у меня на столе подле ветки увядшего гелиотропа…», – писал Пушкин в письме к Анне Вульф 21 июля 1825 года.

Арт-экскурсию к 200-летию стихотворения «К*** («Я помню чудное мгновенье…»)» Михаил Драгунов повторит и завтра, 20 июля, уточнили в Пушкинском заповеднике и напомнили, что эта поэтическая прогулка также включена в программу июльской «Музейной недели», которая стартует в «Михайловском» уже сегодня, 19 июля.

Всю полезную для потенциальных участников экскурсии «Я помню чудное мгновенье» информацию (ориентировочная продолжительность программы, расписание сеансов, место сбора, возрастные рекомендации и прочее) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Июль → Поэтические программы Михаила Драгунова».