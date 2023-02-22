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Общество

Рост платы за отопление обсудили в Псковской гордуме

Рост платы за отопление на территории Пскова обсудили в городской Думе в рамках депутатского часа, который прошел 21 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

Директор МП «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов рассказал участникам встречи о порядке начисления платы. По его словам, для предприятия с 1 декабря 2022 года тариф на тепловую энергию увеличился на 9%. При этом в Пскове есть две категории многоквартирных домов. В первую входят дома, в которых нет общедомовых приборов учета тепла, и там оплата за отопление начисляется по нормативу равными долями каждый месяц. В этом случае оплата выросла на те же самые 9% роста тарифов.

Вторая категория, по его словам, это дома, в которых установлены общедомовые счетчики тепловой энергии. Таких домов в городе около 70%. Для их жильцов и произошло заметное увеличение платы за отопление за декабрь, так как к 9%-му повышению тарифа прибавилась оплата дополнительного объема тепла, связанного со снижением температуры наружного воздуха относительно предыдущего расчетного периода.

В результате для жителей этих домов плата за отопление по сравнению с ноябрем увеличилась на 45%. В то же время январь этого года оказался теплее декабря, поэтому плата за отопление по сравнению с декабрем уменьшилась на 7%.

В свою очерель врио председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андрей Кириленок сообщил, что с января этого года по 16 февраля в адрес возглавляемого им комитета поступило 13 обращений псковичей по вопросу повышения платы за отопление, и только из домов, где установлены общедомовые теплосчетчики. По итогам рассмотрения оказалось, что все начисления за тепловую энергию выполнялись без нарушений.

«Одна из наших главных задач - плотно работать в избирательных округах, находить ответы на интересующие наших жителей вопросы. Это можно делать разными методами, в том числе и посредством депутатского часа или депутатского запроса», - отметил в завершение встречи председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко и призвал коллег по депутатскому корпусу активнее проводить разъяснительную работу среди населения.

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