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Великолучанин бесплатно отработает 50 часов за неуплату алиментов

50 часов отработает житель Великих Лук за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

По данным управления, великолучанин уклонялся от уплаты алиментов и не принимал участия в воспитании ребенка, а также скрывался от судебных приставов. В результате образовалась задолженность по алиментам, всего - около 100 тысяч рублей.

Должник был найден и доставлен в отделение судебных приставов принудительным приводом. На него составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

По решению суда мужчина должен отработать 50 часов и начать выплачивать алименты. Если после отработки административного наказания должник будет продолжать уклоняться от уплаты алиментов, то судебные приставы привлекут его к уголовной ответственности.

В ведомстве напомнили, что обязательные работы заключаются в выполнении осужденными в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Это уборка улиц, парков, чистка техники, озеленение, покраска заборов и дорожных ограждений, благоустройство городских территорий, выполнение подсобных работ и иное. Обязательные работы могут быть как одним из видов уголовного наказания, так и наказания за административное правонарушение.

Отметим, что более 202 млн рублей алиментов передали детям в Псковской области за 2022 год. Это на 70 млн рублей больше, чем в 2021 году.

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