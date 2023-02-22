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Общество

Наш марафон посвящен сегодня защитникам Отечества – Виктор Остренко

Нам важно, чтобы была консолидация общества, сказал руководитель исполкома регионального отделения ОНФ, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».

«Наш марафон посвящен сегодня защитникам Отечества – тем ребятам, которые сегодня на передовой защищают будущее нашей страны. Народный фронт запустил проект «Все для победы». Это благотворительный фонд, аккумулирующий средства на приобретение очень важных вещей для ребят. Инструмент, который позволяет всем присоединиться к достижению результата, такого важного для нашей страны. Сегодня мы собрались на площадке марафона, который продлится 4 часа, чтобы, во-первых, вспомнить всё, что мы сделали, и чтобы помочь нашим военнослужащим снова. Вы видите на экране телеканала «Первый Псковский» QR-код, с помощью которого можно перевести деньги», - сказал Виктор Остренко. 

Также он напомнил, что 3 марта в Пскове пройдет акция-митинг по поддержке псковских военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО.  

«Нам важно, чтобы была консолидация общества, с помощью таких акций мы говорим людям, что мы боремся за наше будущее, за правду», - подчеркнул Виктор Остренко.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.

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