Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Режиссер «Я Zнаю праVду» рассказала о своем спектакле

Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

Режиссер спектакля «Я Zнаю праVду» Алла Ульянова рассказала, что увидят псковичи во время постановки. 

«Все рассказы в спектакле из книги «Война в Донбассе: народная летопись» - реальные истории реальных людей. И мы рассказываем эти истории от себя. Все актеры, участвующие в постановке, переживали и переживают все эти события сами. Это прошло через нас!» - приводит слова Аллы Ульяновой пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Она также отметила, что вокруг много лжи, а самая главная цель для неё - рассказать правду о событиях в Донбассе. «Хотя это малая толика из этой книги, потому что, если рассказывать все, что происходило с нами, все, что мы пережили, начиная с 2014 года, - это страшная история. Уничтожается не просто Донбасс, уничтожается все святое, что было. Пришел нацизм. А с нацизмом нужно бороться! Вот сейчас этим занимается русский мир. А мы просто рассказываем правду», - добавила режиссер.

Показы спектакля пройдут 27-28 февраля в 19:00 в Псковском областном театре кукол. Билеты в кассе театра и по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 февраля 2023

Режиссер «Я Zнаю праVду» рассказала о своем спектакле
22 февраля 2023

«Стрелецкий дозор» организуют в Псковском кремле
22 февраля 2023

Оперу «Александр Невский» представят в псковской филармонии
22 февраля 2023

Встреча с писателем Сергеем Носовым пройдёт в псковском «Лофте»
22 февраля 2023

Музей-квартиру Спегальского откроют для посещения по воскресеньям
22 февраля 2023

«Красные посиделки» устроят в «Михайловском» 24 февраля
22 февраля 2023

Проект по сохранению Анастасиевской часовни в Пскове прошёл экспертизу
22 февраля 2023

Выставка «Россия. Истоки» в Изборске завершит свою работу на этой неделе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...