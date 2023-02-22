Режиссер «Я Zнаю праVду» рассказала о своем спектакле

17:57, 22 февраля 2023, ПАИ

Режиссер спектакля «Я Zнаю праVду» Алла Ульянова рассказала, что увидят псковичи во время постановки.

«Все рассказы в спектакле из книги «Война в Донбассе: народная летопись» - реальные истории реальных людей. И мы рассказываем эти истории от себя. Все актеры, участвующие в постановке, переживали и переживают все эти события сами. Это прошло через нас!» - приводит слова Аллы Ульяновой пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Она также отметила, что вокруг много лжи, а самая главная цель для неё - рассказать правду о событиях в Донбассе. «Хотя это малая толика из этой книги, потому что, если рассказывать все, что происходило с нами, все, что мы пережили, начиная с 2014 года, - это страшная история. Уничтожается не просто Донбасс, уничтожается все святое, что было. Пришел нацизм. А с нацизмом нужно бороться! Вот сейчас этим занимается русский мир. А мы просто рассказываем правду», - добавила режиссер.

Показы спектакля пройдут 27-28 февраля в 19:00 в Псковском областном театре кукол. Билеты в кассе театра и по ссылке.