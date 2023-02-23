В деревне Ровное прошёл митинг, посвящённый освобождению Стругокрасненского района от фашистов

19:19, 23 февраля 2023, ПАИ

Сегодня в День защитника Отечества в деревне Ровное Марьинской волости состоялся митинг, посвященный освобождению района от немецко-фашистских захватчиков и всем защитникам нашей Родины. Об этом ПАИ рассказала корреспондент районной газеты "Струги"

Собравшиеся вспомнили всех, кто сложил головы за наше мирное небо и почтили их память минутой молчания.

Это 79-ая годовщина освобождения Стругокрасненского района от немецко-фашистских захватчиков.