Команда «Струги 007» стала чемпионом Северо-Запада по мини-футболу

18:46, 24 февраля 2023, ПАИ

Футбольная команда «Струги 007» стала чемпионом по мини-футболу среди школ в финале Северо-Западного Федерального округа. Об этом ПАИ сообщила корреспондент районной газеты «Струги».

«Спешим поделиться радостной новостью. Только что мы связались с тренером нашей футбольной команды «Струги 007» Дмитрием Сергеевым, и он сообщил, что его подопечные стали чемпионами в финале СЗФО.

Соревнования по мини-футболу в рамках 18-го сезона Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» среди команд общеобразовательных организаций,

возрастная группа 2007-2008 гг.р. Струги заняли 1 место», - рассказали в редакции.



«Верьте, стремитесь и никогда не отчаивайтесь. Мы - лучшая команда Северо-Запада. Эмоций нет, силы все оставлены на паркете. Впереди финал России.

Огромное спасибо нашим болельщикам и всем людям, кто в нас верил» - прокомментировал победу тренер Дмитрий Сергеев.

Напомним, что команда "Струги 007" была номинирована на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022» в номинации «Рекорд»