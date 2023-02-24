Команда «Струги 007» стала чемпионом Северо-Запада по мини-футболу
Футбольная команда «Струги 007» стала чемпионом по мини-футболу среди школ в финале Северо-Западного Федерального округа. Об этом ПАИ сообщила корреспондент районной газеты «Струги».
«Спешим поделиться радостной новостью. Только что мы связались с тренером нашей футбольной команды «Струги 007» Дмитрием Сергеевым, и он сообщил, что его подопечные стали чемпионами в финале СЗФО.
Соревнования по мини-футболу в рамках 18-го сезона Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» среди команд общеобразовательных организаций,
возрастная группа 2007-2008 гг.р. Струги заняли 1 место», - рассказали в редакции.
«Верьте, стремитесь и никогда не отчаивайтесь. Мы - лучшая команда Северо-Запада. Эмоций нет, силы все оставлены на паркете. Впереди финал России.
Огромное спасибо нашим болельщикам и всем людям, кто в нас верил» - прокомментировал победу тренер Дмитрий Сергеев.
Напомним, что команда "Струги 007" была номинирована на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022» в номинации «Рекорд»