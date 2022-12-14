Футбольная команда из Струг Красных поборется за «Народное признание»
Футбольная команда из Струг Красных «Струги 07» поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации рекорд.
Команду четыре года назад собрал тренер Дмитрий Сергеев. Название было выбрано не случайно: практически все футболисты 2007 года рождения. В составе команды выступают: капитан и вратарь Дмитрий Филиппов; защитники Артем Жуков, Максим Сурупа, Никита Дрешпан и Егор Галочкин; нападающие Денис Кадын, Егор Семенов, Владислав Галактионов и Степан Дрешпан.
В 2019 году они стали серебряными призерами областного этапа Всероссийских соревнований «Кожаный мяч», бронзовыми призерами регионального турнира «Мини-футбол в школу» и серебряными мини-футбольного марафона «Чернево-2019». В 2021 году команда заняла третье место на областном турнире «Мини-футбол в школу».
В 2022 году команда «Струги 07» стала победителем Международного турнира «Чернево-2022», международных турниров «Алавия каникулы весна-2022» и «Алавия каникулы осень-2022». Также футболисты завоевали «бронзу» на областном этапе Всероссийских соревнований «Кожаный мяч-2022 года».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.