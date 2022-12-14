Футбольная команда из Струг Красных поборется за «Народное признание»

22:31, 14 декабря 2022, ПАИ

Футбольная команда из Струг Красных «Струги 07» поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации рекорд.

Команду четыре года назад собрал тренер Дмитрий Сергеев. Название было выбрано не случайно: практически все футболисты 2007 года рождения. В составе команды выступают: капитан и вратарь Дмитрий Филиппов; защитники Артем Жуков, Максим Сурупа, Никита Дрешпан и Егор Галочкин; нападающие Денис Кадын, Егор Семенов, Владислав Галактионов и Степан Дрешпан.

В 2019 году они стали серебряными призерами областного этапа Всероссийских соревнований «Кожаный мяч», бронзовыми призерами регионального турнира «Мини-футбол в школу» и серебряными мини-футбольного марафона «Чернево-2019». В 2021 году команда заняла третье место на областном турнире «Мини-футбол в школу».

В 2022 году команда «Струги 07» стала победителем Международного турнира «Чернево-2022», международных турниров «Алавия каникулы весна-2022» и «Алавия каникулы осень-2022». Также футболисты завоевали «бронзу» на областном этапе Всероссийских соревнований «Кожаный мяч-2022 года».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.