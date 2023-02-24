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Спорт

Куньинская команда девушек в третий раз стала чемпионом по мини-футболу

Игра группового этапа. Фото: Сергей Арсеньев

Куньинская команда девушек 2005–2006 годов рождения стала чемпионом Северо-Запада по мини-футболу в третий раз. Об этом сообщил корреспондент газеты «Пламя».

Финальный матч чемпионата СЗФО Общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу» за первое место с командой СОШ № 3 Жешарта (Республика Коми) куньинские футболистки (воспитанницы ШСК «Олимп» Куньинской школы и ЦВР) завершили чистой победой со счётом 5:0. Анастасия Голубева признана лучшим игроком турнира в группе девушек 2005–2006 годов рождения.

В команде играли Анастасия Голубева, Анастасия Белкова, Диана Константинова, Полина Юшеева, Елена Степанова, Алина Михайлова, Влада Зверева. Тренер — Вячеслав Гринев.

Чемпионат СЗФО проходит в этом году в Пскове.

Ранее ПАИ писало, что мальчишеская футбольная команда «Струги 007» стала чемпионом по мини-футболу среди школ в финале Северо-Западного федерального округа.

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