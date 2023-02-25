Псковские спортсмены приняли участие в первенстве России по биатлону

10:03, 25 февраля 2023, ПАИ

Команда псковских спортсменов приняла участие в первенстве России по биатлону среди юношей и девушек. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

«Закончились индивидуальные дисциплины на первенстве России по биатлону среди юношей и девушек 2008–2009 годов рождения. Псковские спортсмены показали хорошие результаты. 24 февраля проходил спринт: девушки — 3,6 километра, юноши — 4,5 километра. Карина Смирнова заняла 30-е место, Глеб Макеев — 10-е место. В соревнованиях приняли участие 35 регионов России. Это очень хороший результат, поздравляем спортсменов!» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка из Островского района заняла второе место на первенстве России.