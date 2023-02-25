Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские спортсмены приняли участие в первенстве России по биатлону

Команда псковских спортсменов приняла участие в первенстве России по биатлону среди юношей и девушек. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»

«Закончились индивидуальные дисциплины на первенстве России по биатлону среди юношей и девушек 2008–2009 годов рождения. Псковские спортсмены показали хорошие результаты. 24 февраля проходил спринт: девушки — 3,6 километра, юноши — 4,5 километра. Карина Смирнова заняла 30-е место, Глеб Макеев — 10-е место. В соревнованиях приняли участие 35 регионов России. Это очень хороший результат, поздравляем спортсменов!» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка из Островского района заняла второе место на первенстве России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 февраля 2023

Псковские спортсмены приняли участие в первенстве России по биатлону
24 февраля 2023

Легкоатлетка из Островского района заняла второе место на первенстве России
24 февраля 2023

Куньинская команда девушек в третий раз стала чемпионом по мини-футболу
24 февраля 2023

Команда «Струги 007» стала чемпионом Северо-Запада по мини-футболу

23 февраля 2023

Великолукский «Экспресс» обыграл псковский «Торнадо»

23 февраля 2023

Межрегиональный Кубок по ММА состоится в Великих Луках
22 февраля 2023

В Великих Луках провели эстафету в честь 80-й годовщины подвига Матросова
22 февраля 2023

Псковский автогонщик стал лидером абсолютного зачета фестиваля «Лукоморье»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...