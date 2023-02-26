Потомок погибшего под Псковом красноармейца отказался узнать о родственнике
Поисковики хотели передать боевые медали красноармейца, останки которого нашли под Псковом, его родственникам, но потомки солдата отказались от этого. Об этом сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.
«Потомок опознанного солдата ничего про него слышать не захотел. Правда, успел подтвердить, что боец — его предок, и на этом всё. Захлопнул перед носом дверь и сказал больше к нему не приближаться», — написал Владимир Бумаков.
Ранее СМИ сообщали, что останки бойцов, которые нашли поисковики, были опознаны с помощью Центрального архива Министерства обороны РФ.
Напомним, что псковские поисковики обнаружили останки 32 бойцов Красной армии в Себежском районе.
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