Потомок погибшего под Псковом красноармейца отказался узнать о родственнике

16:55, 26 февраля 2023, ПАИ

Поисковики хотели передать боевые медали красноармейца, останки которого нашли под Псковом, его родственникам, но потомки солдата отказались от этого. Об этом сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

«Потомок опознанного солдата ничего про него слышать не захотел. Правда, успел подтвердить, что боец — его предок, и на этом всё. Захлопнул перед носом дверь и сказал больше к нему не приближаться», — написал Владимир Бумаков.

Ранее СМИ сообщали, что останки бойцов, которые нашли поисковики, были опознаны с помощью Центрального архива Министерства обороны РФ.

Напомним, что псковские поисковики обнаружили останки 32 бойцов Красной армии в Себежском районе.