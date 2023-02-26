Общий стол накрыли жители Красногородска на проводах зимы
А вот в Красногородске особенностью гуляний стало отсутствие классической программы. Новый формат подразумевал следующее: не было никакой сцены, ведущих, выступлений коллективов. Народ веселился сам и веселил других.
Параллельно работало несколько площадок: детская, хороводная, мужская, игровая. Торговли тоже не было. Жители принесли из дома варенье, блины, баранки и в конце праздника накрыли общий стол, сообщает корреспондент газеты «Заря».
Отметим, что испечь блины на горящем пне сегодня можно было в Опочке.
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