Новые масленичные рекорды поставили в Бежаницах и Пушкинских Горах

21:14, 26 февраля 2023, ПАИ

Новые рекорды ставили мужчины на конкурсах во время Масленицы в Бежаницах и Пушкинских Горах, сообщают корреспонденты районных газет.

В Пушкинских Горах во время конкурсов ученик 11-го класса Игорь Ефремов со столба снял три приза из четырёх. В призах оказался электрочайник, плед и двухконфорочная электроплита.

В Бежаницах во время традиционных конкурсов Владимир Марков поднял 24-килограммовую гирю 105 раз.

Отметим, что не во всех районах масленичные гулянья прошли в традиционном формате — Красногородск отличился.