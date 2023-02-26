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Общество

Факт отказа псковичу-инвалиду в посещении спа-зоны проверит СК

Следователи устанавливают обстоятельства возможного нарушения прав мужчины на инвалидной коляске, которого администратор одного из отелей в Петербурге отказалась пропускать в спа-зону, сообщает корреспондент РИА Новости.

«В СМИ опубликована информации о том, что в одном отеле, расположенном в Петроградском районе города, мужчине, являющемуся инвалидом I группы, отказали в предоставлении услуг в спа-комплексе отеля. Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу по данному факту организована и проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Мужчина объяснил, что он часто посещает бассейны, так как является спортсменом, и нигде подобных проблем не возникало. Он добавил, что уже дал показания в СК, куда был вызван после сообщения о проверке.

Напомним, что ранее мы писали об отказе Владимиру Петрову посетить спа-зону в отеле.  

«Как и предполагалось, руководство отеля всю вину скидывает на администратора. Со мной связалась главный администратор, предлагала загладить вину и извинялась. Вернули на карту 1500 рублей за неиспользование мною посещения спа, от предложенных скидок и подарков я отказался», — рассказал Владимир Петров.

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