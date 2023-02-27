Псковские энергетики восстановили 960 км ЛЭП после сильных метелей

11:44, 27 февраля 2023, ПАИ

«Россети Северо-Запад» восстановили 960 км ЛЭП в Псковской области после сильных метелей: энергетики включили 48 линий электропередачи и 817 трансформаторных подстанций, сообщается в Telegram-канале компании.

Накануне циклон принес в регион сильный снегопад и ветер. Осадки сопровождались колебаниями температуры в районе нуля градусов. В компании сообщили, что 85 бригад компании незамедлительно приступили к ликвидации последствий стихии. Работы продолжались всю ночь. Сейчас все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.