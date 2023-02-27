Ремонт дорог и работу автостанций обсудил бюджетный комитет Собрания

13:32, 27 февраля 2023, ПАИ

Уточнённые параметры финансирования более десятка действующих региональных государственных программ, проекты областных нормативных правовых актов и инициативы парламентариев северо-западных субъектов рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике на предсессионном заседании, сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Объёмная повестка изменений в госпрограммы связана с приведением финансирования в соответствие с бюджетом 2023 года. Корректировка расходов госпрограмм стала поводом для более глубокого обсуждения профильных вопросов. Рассматривая предложенные коррективы для программы «Развитие транспортной системы», депутаты обратили внимание на состояние инфраструктуры автобусного обслуживания и качество ремонта дорог.

«Президент в послании Федеральному Собранию поставил задачу, чтобы не менее 85% автомобильных дорог крупных агломераций находились в нормативном состоянии. Сможем выполнить этот показатель?» - спросил у руководителя правительственного комитета по транспорту Станислава Стармолотова вице-спикер Собрания депутатов Александр Братчиков. Докладчик заверил, что регион уже сейчас выполняет необходимые показатели.

Заместитель председателя комитета по бюджету Виктор Иващенко обратил внимание на состояние платной автодороги Ольша – Невель. «Прекрасно знаю состояние этой автомобильной дороги. Она пришла в такое состояние, потому что была намечена передача в федеральную собственность. В конце прошлого года был введён мораторий на передачу. Нами разработаны мероприятия, которые позволят без выделения дополнительных средств привести её в норматив в течение трёх лет. На 2023 год запланированы два участка в Усвятском и Невельском районах общей протяжённостью порядка 20 км», - ответил Станислав Стармолотов и добавил, что при выделении дополнительного федерального финансирования средства также могут быть направлены на эту автодорогу.

Александр Братчиков поинтересовался, как идёт передача электрических сетей на региональных дорогах из собственности муниципалитетов на областной уровень для обслуживания за счёт средств дорожного фонда. Руководитель исполнительного органа проинформировал, что большая часть сетей уже передана Росавтодору, по ранее выставленным муниципалитетам счетам будет сделан перерасчёт.

Вице-спикер Виктор Остренко задал вопрос о закрытии нескольких автостанций в сельской местности, в том числе в Новом Изборске. Признавая отсутствие финансовой целесообразности содержания этих объектов, депутат попросил пояснить, как всё-таки будет организовано обслуживание жителей.

«Для конечного потребителя ничего в худшую сторону не изменится, автостанции просто передаются другим собственникам», - сообщил Станислав Стармолотов. По словам руководителя комитета, возможность покупки билетов и комфортного ожидания автотранспорта будет сохранена.

При обсуждении программы «Обращение с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории Псковской области» Александр Братчиков попросил озвучить конкретные сроки ввода в эксплуатацию псковского экотехнопарка, проект которого уже прошёл госэкспертизу инженерных изысканий, технологических решений и сметной стоимости и сейчас находится на стадии оценки воздействия на экологию.

«В 2024 году должен быть запущен. И он будет запущен», - назвал дату председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, уточнив, что речь идёт о середине – конце следующего года.

В контексте рассмотрения госпрограмм депутаты также затронули вопросы борьбы с борщевиком и возможности сокращения доли софинансирования этих мероприятий со стороны муниципалитетов, вопросы установки контейнерных площадок в поселениях, оказания помощи инвалидам в трудоустройстве, субсидирования сельхозтоваропроизводителей и ряд других тем.

В ходе заседания члены комитета рассмотрели инициативу депутатов Ленинградской области о расширении использования средств региональных дорожных фондов. Коллеги из соседнего субъекта предложили разрешить финансировать за счёт средств этого источника благоустройство и ремонт дорожных полотен на территориях, прилегающих к зданиям образовательных учреждений.

«Мы также поднимали этот вопрос на встрече нашей фракции с губернатором и получили поддержку главы региона», - напомнил общую позицию единороссов Александр Братчиков. Депутаты одобрили законопроект.

Кроме того, комитет поддержал обращение в федеральное правительство, подготовленное депутатами Архангельской области, с предложениями по совершенствованию правового регулирования микрофинансовой деятельности.