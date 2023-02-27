Более ста деревень Псковской области остались без света из-за снегопада

15:27, 27 февраля 2023, ПАИ

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В районах Псковской области продолжают бороться с последствиями снегопада, обрушившегося на регион в минувшие выходные. На данный момент без света остаются более ста деревень.

Глава Невельского района Олег Майоров рассказал, что в муниципалитете 26 февраля в связи с продолжительными осадками и сильнейшим снегопадом сложилась крайне сложная обстановка. В настоящее время без света находятся около 1,5 тыс. человек в 150 населенных пунктах.

«Также сложной продолжает оставаться и дорожная ситуация. Все службы в районе работают в режиме повышенной готовности, налажено полное взаимодействие с подрядчиками, произведена полная мобилизация всей дорожной техники», – сообщил глава района в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей направлять обращения с просьбой расчистки конкретных улиц в черте города в адрес администрации Невеля по телефону: 2-29-45, жителей сельских поселений – в адрес глав поселений.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и большим количеством выпавшего снега работы по очистке дорог в Псковском районе активно проводились в выходные дни и продолжаются до сих пор.

«Вся техника была задействована и продолжает работать, однако одновременно очистить все дороги не представляется возможным. Но все заявки будут отработаны», – отметила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своем Telegram-канале.

Глава Порховского района Юрий Семёнов рассказал, что в муниципалитете в расчистке дорог задействовано 26 единиц техники с учетом техники физических лиц. Он отметил, что сильно усугубил ситуацию порывистый ветер, который затруднял работу коммунальных и дорожных служб. По словам главы муниципалитета, буквально через один-два часа результаты работы коммунальщиков непогода снова сводила к нулю.

«В первую очередь от снежных заносов расчищаются дороги к социально значимым объектам (школам, детским садам, ФАПам, больнице) и дороги, по которым осуществляется подвоз детей в школы. Друзья! Я прошу вас, давайте наберемся немного терпения. Администрация принимает все меры, чтобы в кратчайшие сроки устранить негативные последствия осадков и привести все дороги в нормальное состояние», – отметил глава муниципалитета.

Глава Себежского района Леонид Курсенков также призвал граждан проявить терпение и понимание в сложившейся ситуации. Он заверил граждан, что дорожные службы работают в непрерывном режиме начиная с самого начала снегопадов – с утра 25 февраля.

«Техника и люди давно находятся в значительном напряжении, но продолжают действовать. Необходимо расчистить сотни автомобильных дорог и восстановить десятки километров линий электроснабжения. Сделать это одновременно невозможно. Мы будем работать до тех пор, пока все нарушения не будут устранены», – подчеркнул он.

«Россети Северо-Запад» после непогоды восстановили в регионе 960 км ЛЭП: энергетики включили 48 линий электропередачи и 817 трансформаторных подстанций. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.