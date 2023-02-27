Псковская футболистка признана лучшим бомбардиром на всероссийском уровне

16:38, 27 февраля 2023, ПАИ

Футболистка Арина Андреева из СК «Писковичи» признана одним из лучших игроков на всероссийских соревнованиях по мини-футболу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации футбола Псковской области.

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Ученица Бежаницкой средней школы Арина Андреева признана лучшим бомбардиром всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Северо-Западного федерального округа (девушки 2007-2008 годов рождения) в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», уточнили в федерации.

Ранее сообщалось, что куньинская команда девушек в третий раз стала чемпионом по мини-футболу.